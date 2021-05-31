Відома українська співачка Джамала показала себе і розповіла про своє кохання

Як пише Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою, а також акторкою. Красуня кілька років тому навіть перемогла на конкурсі "Євробачення", де презентувала пісню "1944". Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де ділитися цікавим контентом.

Цього разу Джамала опублікувала фотографії, на яких позувала серед гілок каштана, насолоджуючись його цвітінням. На останньому фото красуня зняла скло, де частково було видно її обличчя, а також вулиці Києва.

"Місто, яке я шалено люблю!

З днем Народження Тебе!

Київ-місто каштанів", - написала Джамала.

Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Джа, ви красуня, стежу за вашою творчістю з нової хвилі, багато разів дивували, на Євробачення вразили, не зупиняйтеся!!!! Любимо Вас всі сім'єю!!!", "Надзвичайно красиво ... ти, Джа, і каштани !!! Київ, благослови тебе !!", "Вітаю !!! Нормальні фотки".

Повідомлялося, що українська співачка .Джамала розчулила шанувальників новим сімейним фото.

На фото Джамала стоїть в саду на тлі квітучих каштанів, тримаючи за руку старшого синочка Еміра-Рахмана.

Нагадаємо, Джамала показала своїх старших синів, молодший виявився схожий не на батьків

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