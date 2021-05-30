Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе на прогулянці з конем

Як пише Politeka.net, Дантес є успішним українським співаком, хоч і зробив велику перерву в кар'єрі. Красунчик також бере участь в різних проектах на ТБ, а також активно веде соціальні мережі, де ділитися своєю творчістю.

Цього разу Володимир опублікував фото, на якому осідлав коня. Дантес тримав за поводи, дивлячись в камеру.

"Просто хочу поділитися з вами моїм професіоналізмом в якості ведучого.

Гладжу коня, притискаюся до неї, повертаюся в кадр і кажу: "блін, мене так заспокоює кішка!!!",- розповів Володимир про конфуз на зйомках.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"У кожного свій автомобіль", "у вас зачіски схожі, недбалі", "вищий пілотаж", "Володимир, ви прекрасні", "Д'артаньян живий, ура", "дивитися на коня боляче", "Ахахаха, Боже, Вова", "Чисто стиль горобців, тінь Дантеса на Коні", "Кінь в шоці".

Повідомлялося, що Володимир Дантес розбурхав публіку несподіваними кадрами.

У своїх нових "сторіз" чоловік Дорофєєвої показав Пригоди в українській глибинці. Спочатку зірка захоплювався навколишньою природою, порівнюючи рідну "неньку" з Шотландією - наскільки вистачало очей все потопало в зелені.

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