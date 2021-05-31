Фітнес-тренер Аніта Луценко з "Зважені та щасливі" порадувала шанувальників приємною новиною
Аніта Луценко є популярним українським фітнес-тренером. Дівчина стала ще більш відомою завдяки проекту"Зважені та щасливі". Зараз красуня активно веде соціальні мережі і ділитися мотивуючим і цікавим контентом.
Аніта Луценко нещодавно відвідала Грузію, пише Politeka.net.
"Вже сьогодні ми вирушаємо додому до Києва 👐 🏻 але Грузія і ця поїздка з цими людьми назавжди в серці", - розповіла Аніта.
По поверненню тренер вирішила провести для всіх бажаючих безкоштовний марафон.
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Таку радісну для багатьох новину вона проілюструвала своїм фото, на якому зображена у вузькій спідниці з розрізом, білому топі і куртці.
Зазначимо, деякі фоловери Луценка придивилися до її фігури і навіть запідозрили дівчину у вагітності.
"Вагітна?» - запитали її в коментарях.
Аніта Луценко не залишила питання без відповіді.
«Не, хачапурі!"- написала вона.
Однак Шанувальники не повірили. » Не може бути", - написала в коментарях.
Раніше фітнес-тренер Аніта Луценко розважилася з зірками українського шоу-бізнесу. Вона вирішила розважити українців, опублікувавши кумедне відео. На кадрах Луценко разом з іншими знаменитими дівчатами влаштувала танці, змагаючись із зірковими чоловіками. Щоб перемогти, красуні вирішили використовувати танець сідниць, після чого чоловіки не встояли і все потрапляли.
Нагадавши, Аніта Луценко з" Зважені та щасливі " в міні показала еталон фігури.
А ще Politeka писала, що Аніта Луценко з" Зважені та щасливі "показала ефективне тренування з" Холостяком " Макацарією.
Також Politeka повідомляла, що тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як змінювалася її зовнішність.