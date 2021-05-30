Екс-фаворитка " Холостяка-11" Михайла Заливако, Юлія "Зайка" Бельченко поділилася незвичайним кадром з ванної

Після пост-шоу дівчина зізналася, що довго переживала розрив, але не шкодує про програш. Тепер вона знає, чого хоче від життя і у неї є плани на майбутнє, які вона також повинна реалізувати.

Цього разу дівчина поділилася милим кадром прямо з ванної. Юлія вирішила зробити фото з милою собачкою – вихованкою своєї подруги. При цьому дівчина не забула розповісти, як релаксує і що їй в цьому допомагає:

"Ідея для вечора з подругою👩 🏼 🤝 👩 🏻 мій досвід 👇 🏻

✔️Завалитися додому до @manchkina5

✔ ️ Атакувати її ванну

✔️Вилити туди всі її гелі для душу, щоб утворилася пухнаста піна

✔️Пити шампанське і робити цемки-бомки з її собачкою кукурудзою

✔ ️Дивитися як Саша в цей час пере речі в мисці😅 господиня😘

А як ви проводите вечори з подругами?🌸», - пише Юлія.

Фанати відразу відреагували:

"Дивуюся як в такій людині може поєднуватися така зовнішня краса і такий прекрасний внутрішній світ; вона дуже глибока людина👏; яка ви чудова! Дуже красива і щира; Фотка 🔥 "зайкіна естетика"; малиха так тримати Не зупиняйся; навіть Кукурузка тебе полюбив; солодкі такі на фото👍 🏻 😍; на цьому фото на дівчинку схожа зовсім».

Після проекту Бельченко чесно зізналася: їй було не просто пережити і прийняти все, за час шоу від переживань вона навіть скинула більше шести кг і тепер помітно змінилася:

"Я прожила біль розставання. Тепер я йду далі. І озираючись назад, я розумію - мені пощастило, що наша пара не склалася; Я не шкодую, що пішла на проект. Я вдячна за безцінний досвід. І навіть рада, що зустріла Мішу. Тому що тепер я знаю таких відносин точно не хочу. Я більше не хочу зі шкіри геть лізти, щоб довести свою любов. Не збираюся надалі, відбивати коханого у десятка інших дівчат. І щоб поцілунки моєї коханої людини належали тільки мені", - написала Юлія.

Нагадаємо, що відкинута "Холостяком" Юлія "Зайка" розповіла про таємну втечу з Заливако: