Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "чудового століття" зворушила новим фото
Нур Феттахоглу є успішною актрисою німецько-турецького походження. Красуня стала популярною і серед українців завдяки ролі Махідевран-султан в історичному серіалі «Величне століття».
Зараз Нур продовжує зніматися і пробує себе в нових жанрах. Також актриса активно веде соціальні мережі, де радує шанувальників подробицями особистого життя і новими фото, пише Politeka.net.
Актриса не робить секрету з особистого життя. В її акаунті в Інстаграме без праці можна знайти фотографії зі звичайного життя: вдома, з чоловіком і дитиною. Тим не менш, межі є: факт того, що вона вагітна, Нур намагалася не обговорювати. Фото в купальнику теж не знайти ні в блозі, ні в офіційних фотосесіях.
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На новому знімку Нур Феттахоглу відображена з пухнастим смугастим кошеням.
"Очима Еліси", - підписала вона фото.
Як відомо, в 2016 Нур Феттахоглу народила дочку Елісу від бізнесмена Левента Везіроглу. З ним актриса уклала шлюб за три роки до народження дівчинки.
Фото зворушило користувачів мережі.
"Ти прекрасна"," Дві кішечки", "Моя любов", "Ти така красива", "ти найкраща", - пишуть в коментарях.
Нагадавши, зірка "чудового століття" в тоненькій маєчці засвітила своє тату.
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