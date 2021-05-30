Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "чудового століття" зворушила новим фото

Нур Феттахоглу є успішною актрисою німецько-турецького походження. Красуня стала популярною і серед українців завдяки ролі Махідевран-султан в історичному серіалі «Величне століття».

Зараз Нур продовжує зніматися і пробує себе в нових жанрах. Також актриса активно веде соціальні мережі, де радує шанувальників подробицями особистого життя і новими фото, пише Politeka.net.

Актриса не робить секрету з особистого життя. В її акаунті в Інстаграме без праці можна знайти фотографії зі звичайного життя: вдома, з чоловіком і дитиною. Тим не менш, межі є: факт того, що вона вагітна, Нур намагалася не обговорювати. Фото в купальнику теж не знайти ні в блозі, ні в офіційних фотосесіях.

На новому знімку Нур Феттахоглу відображена з пухнастим смугастим кошеням.

"Очима Еліси", - підписала вона фото.

Як відомо, в 2016 Нур Феттахоглу народила дочку Елісу від бізнесмена Левента Везіроглу. З ним актриса уклала шлюб за три роки до народження дівчинки.

Фото зворушило користувачів мережі.

"Ти прекрасна"," Дві кішечки", "Моя любов", "Ти така красива", "ти найкраща", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, зірка "чудового століття" в тоненькій маєчці засвітила своє тату.

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