Відомий виконавець Олексій Завгородній (Позитив) розповів, що допомагає йому набиратися сил і оживати

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив з "Время и Стекло" нещодавно ошелешив фанатів новиною про розлучення з дружиною. Першою про це заговорила Анна, А Олексій не став заперечувати цю новину На запитання журналістів. Виявилося, що після 13 років разом пара розпалася, і сталося це вже понад рік тому.

У своєму мікроблозі в Instagram Олексій нещодавно опублікував свіжі фото, на яких його можна побачити життєрадісним і в яскравому образі, а в підписі до публікації розповів про свої справи. На нових знімках Позитив зображений на київській вулиці, перед камерою він з'явився в модних бежевих брюках, білій футболці з яскравим принтом і стильній курточці з жовтими рукавами. Він забавно позує фотографу, а на лагідному відео навіть грайливо підстрибнув.

У підписі до публікації Завгородній написав: "Був супер насичений тиждень! Кожен день ефіри, зйомки, фотосесії та інтерв'ю! Я прям ожив, набрався сил, натхнення і позитивних емоцій! Хочу більше, далі, вище! Так і буде! З Днем Києва!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові фото позитиву, засинаючи його компліментами в коментарях до публікації. "Ну нарешті, Льошка! Чекаємо фоток, і результати зйомок", "Я закохалася знову. Який же ти вайбовий, Льошка", "Кращий", "Льоша! Приємно бачити твою посмішку", "Ми дуже цього чекали!", "Далі більше", "Боже, який красень", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло" після розлучення різко "постарів": глибокі зморшки, сивина і нове тату

Як повідомляла Politeka, Ексдружину Позитива після розлучення зняли в ліжку відразу з трьома красунями: "Бути такою, яка є".

Також Politeka писала, Позитив з "Время и Стекло" після розлучення засвітив двох усміхнених красунь, які завжди поруч: "Кайфові".