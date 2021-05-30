Тетяна Воржева, співачка з талант-шоу "Фабрика Зірок-3" і телеведуча, яку прозвали українською Анджеліною Джолі, вразила новим відео

Тетяна Воржева стала відомою українцям після проекту"Фабрика зірок". Дівчину почали порівнювати з Анджеліною Джолі, але красуні це не втішно, адже вона хоче бути сама собою. Зараз співачка активно веде соціальні мережі, де постійно публікує цікавий контент.

Тетяна Воржева в новому пості показала, як проходять модні фотосесії, Politeka.net.

"Хай буде світло 👻. Про те як створюється гламур", - прокоментувала відео дівчина.

На новій зйомці вона постала в чорному піджаку оверсайз і босоніжках на шпильці. З одягу більше нічого видно не було.

У кадр також потрапили фото граф і асистентка, яка тримала підлогову лампу так, щоб вона світила на обличчя Воржевої.

"Яка ефектна дівчина!", "Вогонь", - відреагували на кадри в мережі.

Відзначимо, не так давно Тетяна розповіла в своєму Instagram, що під час фотосесій відчуває себе дуже добре і навіть щасливо, адже фото – її стихія. При цьому вона зазначила, що у неї особлива думка щодо жіночих знімків в більш «оголеному форматі».

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