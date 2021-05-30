Відомий український телеведучий Дмитро Комаров з "Світ навиворіт" показав, як проводить час на безлюдному острові

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров регулярно радує українців цікавими розповідями про зачаровують місця. Красунчик став настільки популярним мандрівником, що за ним вже стежать більше мільйона українців в Instagram, де Дмитро постійно пише про щось нове.

Цього разу Комаров вирішив показати безлюдний острів Джарилгач, який належить до Херсонської області. Сам Комаров був у халаті і стояв біля умивальника, який стояв просто на березі, і чистив зуби.

"Доброго ранку! Поїхали з нами на безлюдний острів? Тільки дуже незвично і екзотично. І мега нестандартно. Вже беріть пульт від телевізора. Вже в ефірі. Абсолютно новий спосіб відпочинку на морі в диких місцях.

Нарешті ми з оператором поїдемо не одні, а з сім'ями. Вперше, ніж за понад 10 років експедицій. Сьогодні в програмі будувати наметове місто мрії на безлюдному острові ми будемо разом з улюбленими дружинами. Чи Рай в курені?",- написав Дмитро.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Найкращий ведучий, найкращої програми"," Однозначно намети", " як класно і красиво! Хочу до вас", "будь-який відпочинок прекрасний, якщо влітку є відпустка", "Блін, я так хочу таку похідну раковину".

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