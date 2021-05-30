Співачка і актриса Аліна Гросу показала себе справжню з"неробочої" сторони для зйомок

Артистка часто змінює зачіски, образи і стиль, дивуючи кадрами з перетвореннями на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Вся справа в тому, що молода співачка не раз говорила: вона шукає себе і їй подобається бути різною.

Цього разу Аліна з розпущеними локонами, акуратним макіяжем і в чорній сукні з елегантним декольте показала свою «нову» сторону, точніше, як їй незвично робити фото з іншого боку. Дещо незадоволено, Аліна позувала з нового для себе ракурсу:

"Знайомтеся, це моя неробоча сторона 😂 хоча я жартую, що у мене обидві безробітні)) але насправді, мені просто чомусь саме лівою стороною позувати менш комфортно)) а у вас таке є?))) і як вам моя неробоча сторона?))) сильно відрізняється від робочої?))», - жартівливо підписала кадр Гросу.

Користувачі відповіли по-своєму:

«Аліна, у вас дві прекрасні робочі боку😍 і взагалі ви і ваша творчість прекрасні🔥 давно вас слухаю 👂 особливо в машині взагалі те що треба; якщо подивитися з боку, у вас всі сторони робочі 😍💔; Аліна яка ж ти красуня😍; Лялька❤️; красуня; Нормально ти виглядаєш; І ти взагалі богиня😍; Теж позую тільки правою); Що за смішні сторони?».

Раніше 25-річна артистка виставила новий пост в Instagram, на фото зірка тримає в руках велику нагороду "Українська Пісня року". Про це зірка написала у своєму акаунті в Instagram, опублікувавши шикарне фото.

"Спасибі велике Михайло Поплавський і Олег Винник, а також вам, мої дорогі і улюблені слухачі за цю неймовірно велику нагороду "Українська Пісня року"!!! Це надихає мене, дарує бажання створювати нові україномовні пісні, тому що наша рідна мова максимально милозвучна і близька до душі ❤️", - сказала на відео Гросу.

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