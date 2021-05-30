Солістка групи " Go_A" Катя Павленко розповіла про стосунки з переможцем конкурсу та лідером італійського гурту Мапеѕкіп Даміано Давидом
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи Go_A яка посіла на Євробаченні 2021 5-е місце, під час прямого ефіру в Instagram відповідала на запитання шанувальників.
Зірка зізналася, що за останніми чутками, у неї немає роману з музикантом.
При цьому Катя розповіла, що вони спілкуються більше "як брат і сестра".
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"Мені здається, що ми більше схожі на брата і сестру. А взагалі-то він дуже класний і харизматичний хлопець", - заявила солістка Go_A.
Також Катя Павленко розповіла, що вони з Мапеѕкіп збираються зробити колаборацію, однак зробити це не так просто, як може здатися.
Нагадаємо, фронтмен рок-гурту Мапеѕкіп, який здобув перемогу в міжнародному конкурсі "Євробачення 2021", Даміано Давид під час прес-конференції після гранд-фіналу заявив, що вважає виступ українського гурту Go_A.
Також в мережі з'явилися кадри, як Даміано намагався заспівати пісню Go_A "Шум".
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