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Солістка групи " Go_A" Катя Павленко розповіла про стосунки з переможцем конкурсу та лідером італійського гурту Мапеѕкіп Даміано Давидом

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи Go_A яка посіла на Євробаченні 2021 5-е місце, під час прямого ефіру в Instagram відповідала на запитання шанувальників.

Зірка зізналася, що за останніми чутками, у неї немає роману з музикантом.

При цьому Катя розповіла, що вони спілкуються більше "як брат і сестра".

"Мені здається, що ми більше схожі на брата і сестру. А взагалі-то він дуже класний і харизматичний хлопець", - заявила солістка Go_A.

Також Катя Павленко розповіла, що вони з Мапеѕкіп збираються зробити колаборацію, однак зробити це не так просто, як може здатися.

Нагадаємо, фронтмен рок-гурту Мапеѕкіп, який здобув перемогу в міжнародному конкурсі "Євробачення 2021", Даміано Давид під час прес-конференції після гранд-фіналу заявив, що вважає виступ українського гурту Go_A.

Також в мережі з'явилися кадри, як Даміано намагався заспівати пісню Go_A "Шум".

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