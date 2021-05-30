Відома українська актриса Наталія Денисенко, зірка серіалу "Кріпосна", показала себе з чоловіком і розповіла про подарунок

Як пише Politeka.net, Денисенко стала популярною українською актрисою, яка знялася в десятках проектів. Красуня вже встигла вийти заміж за колегу по цеху Андрія Федінчика. Наталя вирішила показати, як чоловік привітав з Днем закоханих, який був ще взимку.

"Уважні Передплатники пам'ятають що на 14 лютого Андрій подарував мені коробочку з подарунком. І ось вчора ми здійснили наш політ на вертольоті!!!

Відчуття нереальні!!!! Як круто було б мати можливість літати так в різні міста

Ми вже пробували схожий політ, але на іншому льотному транспорті, маленькому літаку CESNA, в 2016 м, коли Андрій зробив мені пропозицію.

Наше місто виглядає з висоти дуже красиво!!!!! Увечері буде відео польоту!

Сьогодні ж день Києва, вітаю, тебе, наше прекрасне і улюблене місто", - написала дівчина.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як круто"," ви нереально красиві"," Моя мрія", " ти виглядаєш дуже красиво. Мені це подобається. Я дуже за тебе рада", " а він вам відразу сподобався, Андрій?!".

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