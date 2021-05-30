Співачка і актриса Дженніфер Лопес використовує максимум від своєї привабливості на публіці

Популярна артистка на сцені влаштовує самі феєричні шоу, а в реальному житті дивує фігурою в спортивних костюмах. На світських же заходах Лопес намагається показати краще і від спортивної форми, і від доглянутого зовнішнього вигляду в цілому.

Дженніфер зовсім скоро виповниться 52 роки, проте знаменитість зовсім не виглядає на свій вік. Саме тому вона може дозволити себе підбирати для виходу в світ вельми відкриті луки.

Біле плаття з вирізом на зоні декольте було максимально відкритим, а наряд дуже елегантним. Укладання в стилі морських хвиль, нюдовий макіяж і великі сонцезахисні окуляри перетворили Лопес в кокетливу бізнес-леді. Навіть при мінімумі відкритості в наряді, їй все одно вдається виглядати дуже сміливо.

А зовсім недавно відгримів концерт, в якому Лопес виступила першою і підкорила більше, ніж інші артисти, причому Лопес вдалося втерти ніс навіть молодим артистам. За короткий період часу вона змінила кілька нарядв і змогла підкреслити достоїнства і майстерність найкращим чином. Щоб гідно виступати, Лопес зазвичай ретельно готується з командою.

Фанати були захоплені: "Ти виглядаєш так круто, гріх приховувати це; Straight Face Gang Wya?; З любов'ю всім, хто це читає; мені б бути такою ж гарненькою; я так схвильований, люблю тебе; Королева, ефектне видовище; та вона як горить у вогні. Я так схвильований і знаю, що це буде шедевр!; Ти така красива; не можу дочекатися зустрічі з тобою завтра !!; Не можу дочекатися".

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