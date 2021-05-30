Відома українська співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра і подруга Макса Барських, показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Міша Романова побудувала кар'єру успішної співачки і навіть була солісткою групи ВІА Гра. Зараз дівчина зайнята сольною кар'єрою, а також дружить з Максом Барських, хоча багато хто підозрює, що у пари відносини набагато ближче. Не забуває Романова і про Instagram, де активно підігріває інтерес до своєї персони.

Цього разу Міша опублікувала фото, на якому позувала в наряді зі спущеними бретельками на даху. Красуня навіть довелося взяти пишний бюст руками, щоб закрити найпікантніше. Волосся у Романової залишилися розпущеними і в'єрошеннимі, що не завадило кадру стати досить провокаційним.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Максимум насолоди".

Повідомлялося, що українська співачка, екс-ВІА Гра і подруга Макса Барських Міша Романова викликала захват свіжим знімком в розкішній сукні.

На свіжих фото зірка постала в сукні, яка злилася з кольором її шкіри. Співачка спустила одну бретельку вбрання, а волосся зібрала в пучок. Це зробило кадр ще пікантнішим, оскільки вся увага фанатів була звернена на зону декольте.

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