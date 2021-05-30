Відомий радіоведучий Слава Дьомін показав яскраві кадри з відпочинку за містом

Як повідомляє Politeka.net, ведучий "Голосу країни", популярний радіоведучий Слава Дьомін, який веде своє шоу з інтерв'ю на YouTube, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму мікроблозі Instagram. Так, цього разу ведучих похвалився розкішним заміським відпочинком з сином, куди відправився на всі вихідні.

На нових знімках Слава показав котеджі, красиву територію і басейн заміського комплексу, а в підписі до публікації розповів про шикарний відпочинок. На знімках ведучого можна побачити і його сина Влада, з яким і відправився на відпочинок. На знімках хлопця можна побачити в білому халаті біля басейну і в самому басейні під час плавання. Також селфі в халаті зробив сам ведучий.

У підписі до публікації Дьомін розповів про цей заміський комплекс, і навіть назвав ціну проживання – три тисячі гривень на двох за добу. "Як Ви вже помітили, з настанням тепла ми з сином кожні вихідні продовжуємо відкривати для себе круті місця. Цими вихідними вирішили далеко від Києва не їхати! Виявляється, в 15 км від столиці в закритому котеджному селищі Вишеньки є круте місце для відпочинку!",- поділився Слава і розповів про можливості, які надає цей заміський комплекс.

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