Син Григорія Чапкіса з " Танців з зірками" Грег показав свою сім'ю, розповівши про канікули
Як пише Politeka.net, Грег, як і легендарний тато, став хореографом, виїхавши до Сполучених Штатів Америки, де відкрив власну школу танцю Chapkis Dance. 42-річний красень зацікавився хіп-хопом, а також веде активно свій блог в Instagram.
Цього разу Грег опублікував фото, на якому позував біля Міжнародного аеропорту Сан-Франциско, США. Поруч можна побачити дітей і дружина. Як можна зрозуміти, сімейство зібралося у відпустку на Гаваї.
"Нарешті канікули з моєю маленькою сім'єю, ми вирушаємо на Мауї, Гаваї", - написав Грег.
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Фанати поставили понад 300 лайків і написали коментарі:
"Удачі", " гарного відпочинку!", "Красива сім'я, братан", " безпечних подорожей, сім'я !! Насолоджуватися!!", "Удачі вам, хлопці !!!".
Повідомлялося, що Грег Чапкіс, показав новий знімок на радість фанатів.
Останнім фото, яке Грег Чапсик оприлюднив у своєму Instagram-акаунті став фотоколаж, на якому показаний улюбленець сім'ї зовсім цуценям і через п'ять років - вже дорослим собакою. Локацією для нього став особняк з гаражем і двома припаркованими білими автомобілями. На
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