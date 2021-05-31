Син Григорія Чапкіса з " Танців з зірками" Грег показав свою сім'ю, розповівши про канікули

Як пише Politeka.net, Грег, як і легендарний тато, став хореографом, виїхавши до Сполучених Штатів Америки, де відкрив власну школу танцю Chapkis Dance. 42-річний красень зацікавився хіп-хопом, а також веде активно свій блог в Instagram.

Цього разу Грег опублікував фото, на якому позував біля Міжнародного аеропорту Сан-Франциско, США. Поруч можна побачити дітей і дружина. Як можна зрозуміти, сімейство зібралося у відпустку на Гаваї.

"Нарешті канікули з моєю маленькою сім'єю, ми вирушаємо на Мауї, Гаваї", - написав Грег.

Фанати поставили понад 300 лайків і написали коментарі:

"Удачі", " гарного відпочинку!", "Красива сім'я, братан", " безпечних подорожей, сім'я !! Насолоджуватися!!", "Удачі вам, хлопці !!!".

Повідомлялося, що Грег Чапкіс, показав новий знімок на радість фанатів.

Останнім фото, яке Грег Чапсик оприлюднив у своєму Instagram-акаунті став фотоколаж, на якому показаний улюбленець сім'ї зовсім цуценям і через п'ять років - вже дорослим собакою. Локацією для нього став особняк з гаражем і двома припаркованими білими автомобілями. На

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