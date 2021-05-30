Відома українська модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україною" у 2018 році, показала палкі кадри з нової фотосесії

Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь стала головною красунею України у 2018 році, здобувши престижний титул "Міс Україна 2018". Дівчина прославилася на всю країну і зібрала величезну аудиторію фанатів у своєму мікроблозі в Instagram. Красуня бере активну участь у фотосесіях, в яких не соромиться показати свою розкішну фігуру і підтягнуті форми. А нещодавно виклала в соцмережі гарячі кадри з нової фотосесії, на яких знову показала ідеальне тіло, причому без білизни.

На нових чорно-білих фотографіях Леоніла відображена при тьмяному світлі і на сірому тлі. Перед камерою вона з'явилася в зухвалому образі - на ній одне тільки грубе темне пальто, під яким немає нічого, навіть білизни. Але, схоже, саме в цьому і весь сенс цих прекрасних знімків. На них модель продемонструвала спокусливі вигини стрункої фігури і залишила місце для фантазій. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона не дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Гузь нічого не написала, зате шанувальники тут же почали обговорювати її нову фотосесію, засинаючи компліментами в коментарях до публікації. "Дивовижна божественна спокуса", "Красива", "Дуже добре, красиво", "Ти прекрасна", "Вогонь", "Яка ти красива", "Яка розкішна фігура", - пишуть фанати.

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