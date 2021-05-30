Репер Олексій Потапенко показав яскраве відео про своє життя в українській столиці

Як повідомляє Politeka.net, відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, який після першого шлюбу з Іриною Горовою кілька років тому взяв у дружини свою колегу Настю Каменських, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно Потап відзначив своє 40-річчя, А тепер показав фанатам кумедне відео, в якому показав своє життя в Києві. Виявилося, що до Дня Києва артист присвятив пісню українській столиці.

У ролику можна побачити щасливого Потапа, переважно в центрі міста, він розважається, гуляє, роздає автографи. На деяких кадрах Олексія можна побачити з сином-підлітком Андрієм, а також є моменти, де він проводить час з красунею-дружиною Настею Каменських. При всьому цьому на тлі відео можна почути нову пісню Потапа, присвячену Києву.

У підписі до публікації артист написав: "Кияни та гості столиці з Днем Києва! Представляю вам сніппети нової пісні з альбому #птп #безреклами» Київ"#київ". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію Олексія, засинаючи його компліментами і привітаннями в коментарях до ролика. "Яка офігенна пісня. Як називається?", "Привіт великий Києву, з Днем народження... Сумую", "Вау", "Супер", "Хороших вам прогулянок!", "Обожнюю вас", " Київ - найпрекрасніше місто України!",- пишуть фанати в коментарях до публікації Потапа.

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