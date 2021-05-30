Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) і її чоловік, гуморист Сергій Середа, днями оголосили фанатам, що чекають дитину

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анастасія Кочетова, яка виступає під творчим ім'ям MamaRika, днями оголосила шанувальникам, що вони з чоловіком чекають дитину. У своєму Instagram красуня нещодавно виклала сміливі кадри, на який показала вагітний живіт у всій красі, і поділилася своїми враженнями від цього стану.

На нових фотографіях - кольоровий і чорно-білій Анастасія відображена в цікавому леопардовому платті, яке ледь прикриває інтимні місця, оголюючи стрункі ноги і зростаючий вагітний живіт. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації MamaRika поділилася своїми переживаннями і враженнями від вагітності. "Вагітність - це с*ксуально? Хочу підняти цю тему, тому що мало хто в принципі наважується говорити про це вголос... я зараз не про секс під час вагітності - тут більше підійшов би заголовок: міф чи реальність. Я про відчуття себе... вважаю, що жінка вагітна - це супер хот! Знаєте, чому? Тому що я собі подобаюся такий, в габаритах 100-100-100. Я ніколи не відчувала себе настільки жіночною і сильною одночасно, я на своєму місці більше ніж будь-коли! Ми даємо життя, даємо початок нового! Воу, у мене мурашки досі по шкірі, коли усвідомлюю, що зі мною відбувається прямо зараз і наскільки це круто!",- поділилася Настя.

Нагадаємо, Співачка MamaRika поділилася одкровенням про свою першу вагітність: "Ми обоє плакали...".

Як повідомляла Politeka, Співачка MamaRika після оголошення про вагітність показала, як виглядає з животом в короткій сукні: "Я щаслива".

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