Популярна співачка Наташа Могилевська показала яскраві фото з прогулянки по Києву в День міста

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно помітно поправилася, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу яскраві фотографії зі своєї прогулянки по місту в День Києва і поділилася особистим.

Як видно, на прогулянку Наташа вийшла в стильному образі – на ній світле плаття цікавого фасону з широкими рукавами, поверх якого одягла оригінальний чорний корсет на талію, а свій образ доповнила незвичайними мереживними колготками. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і величезні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Могилевська розповіла, як любить своє рідне місто. "Пишіть, коли ви вперше побували в Києві? Який перший спогад? Або ви кияни, як я? Сьогодні День Києва! Прогулюючись біля фонтанів (2,5 хвилини мені вдалося спокійно насолодитися красою міста), згадала історію, як 2 роки тому я зробила переклад своєї пісні "У Києві осінь" українською і тільки ввечері дізналася, що це був день Києва. Вітаю тебе, моє улюблене місто. Я киянка, але люблю тебе як приїжджаючи", - написала зірка.

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