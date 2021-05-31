Відома українська актриса Ольга Сумська у День Києва розповіла про свій перший візит до столиці

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно разом з чоловіком Віталієм Борисюком відзначила 25-ту річницю весілля, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. У День Києва народна артистка вирішила розповісти шанувальникам про свій перший візит до столиці.

Як Івасюк, Ольга виклала яскраві знімки на вулицях, на яких з'явилася в елегантному образі. На прогулянку зірка вийшла у вишуканій жовтій вишиванці, поверх якої накинула темно-синю кофту. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографій Сумська розповіла свою історію: "Коли вперше приїхала з Полтави до сестри в Київ, мені було 14. Тоді я була запрошена на кінопроби до відомого режисера. Кіностудія ім. Довженка, народні артисти в гримерних, в кулуарах побачила легендарних і.Миколайчука, І. Гаврилюка, а. Роговцева. Я була вражена насиченим творчим життям студії! У кожному павільйоні кипіла робота, йшли зйомки. Після проб ми поїхали на екскурсію по Києву, я вперше побачила Наживо велич і красу Софії Київської, Лаври, Золотих воріт! Закохалася в столицю назавжди і то відчула тоді, що буду жити саме в цьому неймовірно красивому місті, здалося мені рідним. Так і сталося. До речі, на роль мене тоді так і не затвердили, але в кіно я потрапила трохи пізніше, але це вже інша історія! З днем Києва, друзі!".

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