19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин зробив пропозицію своїй дівчині
Роман Сасанчин завоював перемогу на шоу в 2015 році, перебуваючи в команді тренера Тіни Кароль. Зараз разом з коханою дівчиною пара живе в квартирі в Києві, яку молодий виконавець виграв на шоу.
Дівчину Сасанчина звуть Іванна, їй 23 роки. Артист не приховує її від публіки і часто ділиться фото і відео спільного проведення часу. Нові сторіс свідчать про те, що хлопець зробив коханій пропозицію, пише Politeka.net.
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Нагадаємо, цієї весни мама Романа потрапила в реанімацію через коронавірус. Заразився і сам співак, але у нього захворювання пройшло легше. Роман дякував дівчині за підтримку і допомогу, яку вона надавала в цій ситуації йому і його мамі.
У день матері, який святкували 9 травня, Роман Сасанчин поділився з багатотисячною аудиторією шанувальників радісною звісткою. Його мама Євдокія Петрівна нарешті отримала негативний тест на коронавірус, з яким боролася довгих два місяці. Жінку перевели з реанімації в стаціонарне відділення, де буде проходити реабілітація.
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