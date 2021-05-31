19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин зробив пропозицію своїй дівчині

Роман Сасанчин завоював перемогу на шоу в 2015 році, перебуваючи в команді тренера Тіни Кароль. Зараз разом з коханою дівчиною пара живе в квартирі в Києві, яку молодий виконавець виграв на шоу.

Дівчину Сасанчина звуть Іванна, їй 23 роки. Артист не приховує її від публіки і часто ділиться фото і відео спільного проведення часу. Нові сторіс свідчать про те, що хлопець зробив коханій пропозицію, пише Politeka.net.

Дівчина показала каблучку на безіменному пальці на тлі великого букета троянд.

"Це було не інстаграмно, тому що я вмію сама собі зіпсувати сюрприз. Так» - написала дівчина.

Нагадаємо, цієї весни мама Романа потрапила в реанімацію через коронавірус. Заразився і сам співак, але у нього захворювання пройшло легше. Роман дякував дівчині за підтримку і допомогу, яку вона надавала в цій ситуації йому і його мамі.

У день матері, який святкували 9 травня, Роман Сасанчин поділився з багатотисячною аудиторією шанувальників радісною звісткою. Його мама Євдокія Петрівна нарешті отримала негативний тест на коронавірус, з яким боролася довгих два місяці. Жінку перевели з реанімації в стаціонарне відділення, де буде проходити реабілітація.

Нагадаємо, 19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин з коханою дали волю почуттям прямо на вулиці: відео.

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