Відома співачка Анастасія Приходько засмутилася, що її тіло після третіх пологів більше ніколи не буде красивим

Як повідомляє Politeka.net, новим відвертим постом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Приходько вирішила зізнатися, що її груди більше не буде красивою. Зірка опублікувала знімок, на якому годує грудьми малюка, піднявши майку.

"Я знаю, що мої груди більше не буде красивою, але вона буде як медаль на моєму тілі, і гордість того, що я змогла, у мене вистачило сил, нервів, і контролю щоб дати маленькій людині можливість вбирати моє молоко. Я не хочу знати, що хтось, не дай Бог, засуджує жінку, у якої обвислі груди! Я хочу чути: "ти бачила її груди? Вона ж годувала.... Боже, як круто "я хочу, щоб нарешті почали змінюватися подвійні стандарти!",- зазначає Приходько.

Приходько впевнена, що жінки мають право бути такими, якими їх створила природа! І зараз ми набагато сильніше, ніж 100 років тому: ми вибили своє право голосувати, працювати, вести бізнес, водити машину, вибирати партнера, народжувати чи ні. Але, чомусь, ми залишилися закуті в обмежених рамках примарної краси. Ми цінуємо красунь з глянцю більше, ніж тих, хто дав життя і виховав!



"Розповім одну історію, одного разу, коли я була маленька, я з мамою гуляла біля Софіївського собору в Києві і побачила жінку з дітьми. В області грудей у неї було мокро, чітко два кола, природно, я запитала у мами, А чого тітка мокра? Мама відповіла - Це молочко, вона годує діток грудьми. Ця історія заклала в мені розуміння того, що груди - це в першу чергу символ материнства! І вже потім-красива картинка для інших. Я люблю гарне плаття і декольте! І ніколи не перестану їх носити, але, в той же час, поки я годую, я можу кілька разів за ніч міняти простирадло, тому, що вкладиші для грудей не рятують і молоко ллється на ліжко. Коли молоко "приходить", мами знають про пекучий біль і не завжди воно приходить в потрібний момент️ ️ как як у мене на зйомках постшоу" маска", що мені довелося прикриватися піджаком🙈 я вже мовчу про становлення молока, лактостазах, розпирає почутті, грудках і інших принад", - написала Настя.

За її словами, жінки проходять Це добровільно, зціпивши зуби, зірка закликала українок перестати соромитися і засуджувати себе за "недостатню" красу і форми!

Нещодавно Приходько відверто показала, як виглядає її тіло після третіх пологів, розкривши сорочку і оголивши живіт.

Нагадавши, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "чим не досягнення?".

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

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