Відомий український співак Олег Винник показав нові кадри зі своєю "таємною дружиною" в розпал концертного туру

Як відомо, 47-річному артисту приписують багаторічний "таємний шлюб" з його бек-вокалісткою Таюне (Таїсією Сватко). Подейкують, що у пари є дорослий син Юліан, який зараз живе і навчається в Німеччині. Сам Олег ніколи не підтверджував цю інформацію.

Зараз Винник зі своєю командою і, звичайно, ж Таїсією гастролює українськими містами. У своєму акаунті Винник показав кадри виступу в Полтаві, на яких зображений поруч з Таюне, передає Politeka.net.

Так, Таюне потрапила в кадр разом з Винником під час виконання однієї з популярних пісень артиста. Бек-вокалістка була одягнена в коротку темну сукню на бретельках. Винник же виступав у чорному костюмі.

«Мати каже правду... На те вона й – мати...

Матінку послухать – долю кращу мати...

Мати каже правду... Правди тої сила...

Мамо, ти ж казала... Мамо, ти ж просила!» - емоційно співали Таїсія і Олег.

Відзначимо, фото Таюне також з'явилося на фан-сторінці, де похвалили її образ. Своєю красою і вокальними даними Таюне не тільки підкорила ватажка "вовчиць", а й шанувальників.

"Красуня", - пишуть в мережі.

Також Винник показав інші кадри з концерту в Полтаві, виконання пісень" наречена","я все прощаю".

Нагадаємо, бек-вокалістку Олега Винника зняли в його обіймах, романтичні фото: "щастя вам!".

Як повідомляла Politeka, "таємна дружина" Винника показала свій талант, блиснувши ніжками: "Тая, нереально красиво...".

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