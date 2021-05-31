Відомий український співак Олег Винник показав нові кадри зі своєю "таємною дружиною" в розпал концертного туру
Як відомо, 47-річному артисту приписують багаторічний "таємний шлюб" з його бек-вокалісткою Таюне (Таїсією Сватко). Подейкують, що у пари є дорослий син Юліан, який зараз живе і навчається в Німеччині. Сам Олег ніколи не підтверджував цю інформацію.
Зараз Винник зі своєю командою і, звичайно, ж Таїсією гастролює українськими містами. У своєму акаунті Винник показав кадри виступу в Полтаві, на яких зображений поруч з Таюне, передає Politeka.net.
Так, Таюне потрапила в кадр разом з Винником під час виконання однієї з популярних пісень артиста. Бек-вокалістка була одягнена в коротку темну сукню на бретельках. Винник же виступав у чорному костюмі.
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«Мати каже правду... На те вона й – мати...
Матінку послухать – долю кращу мати...
Мати каже правду... Правди тої сила...
Мамо, ти ж казала... Мамо, ти ж просила!» - емоційно співали Таїсія і Олег.
Відзначимо, фото Таюне також з'явилося на фан-сторінці, де похвалили її образ. Своєю красою і вокальними даними Таюне не тільки підкорила ватажка "вовчиць", а й шанувальників.
"Красуня", - пишуть в мережі.
Також Винник показав інші кадри з концерту в Полтаві, виконання пісень" наречена","я все прощаю".
Нагадаємо, бек-вокалістку Олега Винника зняли в його обіймах, романтичні фото: "щастя вам!".
Як повідомляла Politeka, "таємна дружина" Винника показала свій талант, блиснувши ніжками: "Тая, нереально красиво...".
Також Politeka писала, Винник у строгому костюмі впав на коліна перед своїми "вовчицями", кадри вже в мережі: "я люблю!".