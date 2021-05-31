Солістка групи " Go_A" Катя Павленко розкрила всю суть відносин з переможцем конкурсу і лідером італійського гурту Мапеѕкіп Даміано Давидом

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи Go_A яка посіла на Євробаченні 2021 5-е місце, розповіла Каті Осадчій для програми "Світське життя" правду про стосунки з переможцем "Євробачення". Відповідні відео в Instagram опублікувала Катя Осадча в розділі сторіз.

Катя Осадча припустили, що, можливо, фанати бачать більше, ніж всі інші і попросила солістку групи Go_A розповісти все як є про роман з музикантом.

"Ну взагалі, ми з ним дуже схожі, як брат і сестра. А взагалі-то він дуже класний і харизматичний хлопець", - заявила солістка Go_A.

За словами Каті, вони спілкуються більше "як брат і сестра".

Раніше Катя Павленко розповіла, що вони з Мапеѕкіп збираються зробити колаборацію, однак зробити це не так просто, як може здатися.

"Ми поговорили і не проти зробити колаборацію. Але крім бажання артистів, є ще юридична площина і треба це налагодити. Ми ж на одному лейблі, вони на іншому. У творчому плані ми готові, а в юридичному дуже багато роботи. Ми ще й у різних країнах живемо", - розповіла співачка.

Нагадаємо, фронтмен рок-гурту Мапеѕкіп, який здобув перемогу в міжнародному конкурсі "Євробачення 2021", Даміано Давид під час прес-конференції після гранд-фіналу назвав український гурт Go_A найкращим.

Нагадавши, солістка "Go_A «розкрила правду про роман з лідером Мапеѕкіп:»він дуже класний".

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