Переможниця "Холостяка-11", героєм якого був бізнесмен Михайло Заливако, Анна Богдан, засвітила квартиру де живе з коханим

Після закінчення шоу пара продовжила будувати стосунки, проживаючи разом, пише Politeka.net. Зараз Анна часто публікує спільні кадри, а також в сторіс опублікувала кадри їх з Михайлом "гніздечка".

Так, красуня зняла частину інтер'єру з сірими меблями і бежевим паласом. Помітний довгий стіл, м'які стільці і диван.

На тлі можна побачити букети з різних квітів.

Зірка показу кішку Заливако на прізвисько Бублик. Та стрибнула на диван, а пізніше і на коліна Анни.

Також на одному з інших кадрів Анна позувала разом Михайлом біля довгого дзеркала, а позаду стояв комод.

Судячи з повідомлення, Богдан і Заливако стали жити разом відразу після закінчення зйомок проекту, три місяці тому.

За словами Анни, їм доводилося приховувати свої стосунки, поки на екрані не був показаний фінальний епізод. Тому парі не можна було нікуди виходити. Вдома закохані спілкувалися, дивилися фільми і впізнавали один одного.

"Сказати чесно, ми дуже зблизилися", - поділилася учасниця проекту.

Зазначимо, Анна Богдан - дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана. Дівчина розповіла, що отримала пропозицію руки і серця від політика через три місяці їхнього знайомства. Анна відразу відповіла згодою.

Шлюб пари тривав недовго - у 2019 році вони розлучилися. Причиною, ймовірно, послужили ревнощі Андрія Богдана, про які переможниця "Холостяка" згадувала.

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