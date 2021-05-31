Соня Євдокименко, внучка легендарної співачки Софії Ротару, похвалилася романтичною подорожжю з коханим
Соня Євдокименко-успішна блогерка і модель, яка підкорила світових кутюр'є і модні будинки. Дівчина живе в Нью-Йорку, де навчається в престижній школі Дизайну. Красуня активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими кадрами.
30 травня, Соня Євдокименко відсвяткувала своє 20-річчя, і разом зі своїм нареченим 31 – річним мільйонером Денисом Жадановим вирушила в одне з наймальовничіших місць США-Брайс-Каньйон в штаті Юта.
Кохані вирушили в подорож на авто.
67-річного Бориса Мойсеєва насилу впізнали в обіймах Пугачової: "Боже, ось що значить інсульт"
Горбунов несподівано зізнався в почуттях не Осадчій: "Безповоротно в тебе закохався…"
Переможець "Голосу країни" зухвало звернувся до українців: "Навчитеся їсти зі своєї тарілки, а вже потім..."
"Жінка неповторної краси": пішла з життя легендарна актриса і балерина, трагічні подробиці
По українському місту бродила роздягнена парочка закоханих, відео: "Люди їх не бентежили"
"Мріяла про цю пригоду", - написала Соня.
Дівчина показала захоплюючі пейзажі, які вони побачили.
Ці сюрреалістичні яскраві геологічні форми приваблюють людей з усього світу. Щорічно Національний парк Брайс-Каньйон відвідують понад півтора мільйона туристів.
Різнокольорові колони Брайс-каньйону особливо ефектно виглядають на заході.
"Ура! Пригод, любові і сенсу!", "Краса", - коментую знімки дівчини в мережі.
Нагадаємо, що внучка Ротару викликала фурор розкішною зовнішністю і розкрила свій секрет: "яка ж красуня»
Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Ротару в крихітному ТОПі провела сеанс спокушання: "Прокидайтеся...".
Також Politeka писала, що 19-річна внучка Софії Ротару показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером: фото щасливої парочки.