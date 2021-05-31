Соня Євдокименко, внучка легендарної співачки Софії Ротару, похвалилася романтичною подорожжю з коханим

Соня Євдокименко-успішна блогерка і модель, яка підкорила світових кутюр'є і модні будинки. Дівчина живе в Нью-Йорку, де навчається в престижній школі Дизайну. Красуня активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими кадрами.

30 травня, Соня Євдокименко відсвяткувала своє 20-річчя, і разом зі своїм нареченим 31 – річним мільйонером Денисом Жадановим вирушила в одне з наймальовничіших місць США-Брайс-Каньйон в штаті Юта.

Кохані вирушили в подорож на авто.

"Мріяла про цю пригоду", - написала Соня.

Дівчина показала захоплюючі пейзажі, які вони побачили.

Ці сюрреалістичні яскраві геологічні форми приваблюють людей з усього світу. Щорічно Національний парк Брайс-Каньйон відвідують понад півтора мільйона туристів.

Різнокольорові колони Брайс-каньйону особливо ефектно виглядають на заході.

"Ура! Пригод, любові і сенсу!", "Краса", - коментую знімки дівчини в мережі.

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