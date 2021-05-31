Відома українська співачка Тіна Кароль зворушила українців знімком панди в ліжку

Як повідомляє Politeka.net, артистка розповіла, що завжди носить з собою маленьку іграшкову панду. Це талісман про її покійного чоловіка. Тіна Кароль втратила чоловіка майже 8 років тому. Її улюблений Євген Огір помер від раку шлунка. Але досі виконавиця часто згадує про нього і зазначає, що він завжди поруч.

Так, цього разу Кароль показала легендарного ведмедика панду у своєму ліжку... Іграшка лежить на боці на подушці серед красивих зім'ятих білих простирадлом.

Варто нагадати, нещодавно Тіна Кароль в одному інтерв'ю сказала, що завжди носить з собою маленького панду в пам'ять про померлого чоловіка.

"Якби ви знали, що для мене означає панда... Мій чоловік завжди був пандою", - сказала Тіна.



До речі, цим знімком в сторіз Тіна нагадала, наскільки важливо наповнювати життя корисними звичками. А починаються корисні звички зі здорового сну, - в кімнаті, наповненій свіжим повітрям, в приємній, затишній і ніжній ліжку. Так ви будете прокидатися в красивому стані і красиво проживати своє життя.

Нагадаємо, сама співачка зізнавалася, що іграшкову панду вона чіпляла навіть на мікрофон, для неї це особливий символ. Очевидно, саме панда допомагала артистці впорається морально в дуже складній період життя.

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