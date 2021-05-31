Відома українська співачка-суперблондинка Оля Полякова розповіла, як доводиться її дочці в школі

Оля Полякова не тільки талановита артистка, але також мати двох дочок, повідомляє Politeka.net. Старшу Марію зірка народила 2 березня 2005 року, а Алісу - 5 жовтня 2011 року.

В інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" артистка розповіла, як навчаються її діти. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами Полякової, семестри в школі дівчинки закінчують нормально. Як зазначила зірка, з тих предметів, які важливі, у дівчаток все в порядку, але з інших - є проблеми, однак, співачка не бере це до уваги.

"Якщо у моєї Маші є проблеми з геометрією... Ну, не буде вона креслити, не буде вона архітектором, це ж зрозуміло", - поділилася співачка.

Зазначимо, Марія Полякова не тільки вчиться, але також займається музикою, веде свій блог в Instagram і знімається в серіалах.

Так, юна красуня торік дебютувала як актриса в серіалі про українську молодь SEX INSTA ZNO.

В інтерв'ю "Світському життю" минулого року Марія Полякова розповіла, що їй доводиться стикатися з хейтерами. Зокрема, дівчина отримала частку негативу після того, як створила власну рок-групу. Однак, за зізнанням дочки зірки, вона людина, яка не звертає на це уваги.

Після навчання в школі Маша мріє поїхати в США, і здобути освіту.

Нагадаємо, Полякова на" Майстер Шеф "розгнівала українців, нове відео:" соромно за...".

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