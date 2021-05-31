Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав себе на відпочинку

Ектор Хіменес-Браво з 2011 року є беззмінним ведучим передачі "Майстер Шеф" в Україні, пише Politeka.net. За цей час ресторатор завоював величезну любов публіки.

Зараз шеф-повар задіяний не тільки в зйомках на ТБ, він також веде власний Ютуб-канал, на якому розповідає секрети приготування різних страв, і активно ділиться кадрами свого проведення часу в Instagram.

Так, суддя шоу у своїх сторіс показав, що "втік" з кухні, де постійно працює, і відправився на розкішний курорт до Туреччини. Хіменес-Браво похвалився видом зі свого номера, з якого можна було побачити не тільки дахи будівель, але і море.

А пізніше ресторатор показав, як вже відпочиває на м'яких подушках під навісом. Ектор постав в образі справжнього мачо, виблискуючи підкачаними м'язами і прикрасою на шиї.

Відео не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже такої можливості в сторіс немає.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво зізнався в одному з інтерв'ю, що любить всі кухні, проте йому імпонують страви китайської та в'єтнамської кухонь, адже вони дуже легкі і свіжі.

За словами ресторатора, сам він дотримується дієти. У його меню немає цукру, вершкового масла, жирних продуктів і борошна, а всі інші продукти він їсть.

Приблизно чотири рази на тиждень Ектор займається спортом, і навіть під час відпочинку намагається знайти в зал, щоб піти на тренування.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як виглядає справжній мачо.

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