Ви всіх водіїв цілуєте?

Обранець " Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, як возить свою кохану у справах

Як передає Politeka.net, коханий чоловік Ксенії Мішиної вирішив розвеселити численну армію своїх шанувальників в соціальній мережі Instagram. Еллерт поділився кумедним відео, показавши, як жартує з актрисою Ксенією Мішиною в розділі сторіз.

"Проїзд подорожчав, чули?!",- написав Олександр на відео, де показав, як Ксенія Мішина сідає до нього в машину.

Ксенія в джинсах-момах і в шкіряній куртці сіла в машину до Еллерта на переднє сидіння і жартома сказала, Як таксисту: "на Лук'янівку, будь ласка, швидше, спізнююся".

"У два лічильника, цілуйте водія", - сказав шоумен.

Ксенія ні секунди не зволікаючи, з розгону поцілувала коханого Еллерта. Олександр з любов'ю підписав кумедне відео "Моя бабка".

"Ееей, Ви всіх водіїв цілуєте, щоб швидше", - пожартував Еллерт.

"Ні, тільки свого особистого", - відповіла Ксенія.

"Добре, поїхали".

На наступних відео пара їде в машині під ніжну музику і чіпають один одного по черзі за обличчя. Психологи стверджують, якщо хочеться торкатися іншої людини, значить точно до нього є теплі почуття.

Пізніше парочка їде на морозиво, Мішина купила собі і Еллерту біле морозиво-ріжок.

Нагадавши, Еллерт публічно познущався над Мішиною, кажучи:"будеш ходити сама духарная".

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Ксенії Мішиної спустив її зі сходів прямо в театрі:"почала плакати і кричати".