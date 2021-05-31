Екс-фаворитка " Холостяка 11" Михайла Заливако Юлія "Зайка" почала все частіше брати участь в модних зйомках

Життя після шоу у Юлії почалася досить яскрава і насичена, навіть сама дівчина заявила, що несподівала такої кількості змін, як в собі, так і в буднях. Тепер Юлія не тільки захоплена своєю роботою, але ще і почала досить активно зніматися в різних образах і вести Instagram, як блогер.

На нових кадрах в розділі Сторі на своїй сторінці Юлія постала в новому і несподіваному вигляді. Безневинний образ на білому тлі виявився ще й пікантним, адже дівчина одягла не тільки білу білизну, але і квіти, повністю прикривають світлий комплект.

Таким чином квітковий лук Юлії надав їй якоїсь відкритості і кокетства, а правильно підібрані акценти з макіяжем і простою позою зробили кадри більш чуттєвими.

Не секрет, всеефіри саме Юлія вважалася фавориткою, і їй пророкували перемогу. Коли виграла Ганна Богдан, піднялася хвиля хейта не тільки в бік переможниці, а й Михайла. Зараз Юлія пережила подію і навіть заявила, що спробує себе в новій ролі.

Вона повідомила, що знялася в епізоді популярного українського серіалу "кріпосна" , в якому одну з ключових ролей зіграла Ксенія Мішина-головна героїня першого сезону проекту "Холостячка", фанати були дуже раді:

"Не дарма запросили, зовнішність справжньої аристократки, витончена; Крутоооо 😍 😍 😍 тільки через те, що ти там будеш я подивлюся❤; тепер кріпосну точно буду дивитися; бережися Мішина, буде дуже добре; конкурентка Ксюші; як це круто! Обожнюю цей серіал! З нетерпінням чекаю новий сезон. Юля, ти прекрасна!!😍 👏 🔥 ; Круто🔥 вам йде такий стиль😍; що тут думати, все на Холостяк і йдуть щоб кудись потрапити».

Нагадаємо, що Заливако після фіналу " Холостяка "несподівано пошкодував про свій вибір:" Я був не правий..."