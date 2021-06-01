Це було не інстаграмно

19-річний переможець вокальних шоу " Голос. Діти " і " Голос країни-10" Роман Сасанчин одружується на дівчині, старше на 4 роки

Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин завоював перемогу на ювілейному, 10 сезоні вокального проекту "Голос країни" в 2015 році, перебуваючи в команді тренера Тіни Кароль. Молодий Сасанчин зробив пропозицію руки і серця своїй коханій дівчині. Обраницею хлопця стала 23-річна красуня на ім'я Анна.

Сасанчин часто ділиться спільними фото і відео з дівчиною, оскільки пара живе разом в квартирі, отриманій за перемогу у вокальному шоу. До речі, Роман опублікував свіжі кадри сторінці в Instagram. Він показав архівні знімки зі своєю коханою.

Користувачі написали приємні побажання Сасанчину, але деякі відзначили зовсім юний вік нареченого: "Вітаю", "Не зарано?!", "Мої привітання, щастя вам!".

Нагадавши, Роман Сасанчин зробив пропозицію своїй дівчині. Улюблену Сасанчина звуть Іванна, їй 23 роки. Артист не приховує її від публіки і часто ділиться фото і відео спільного проведення часу. Нові сторіс свідчать про те, що хлопець зробив коханій пропозицію.

Дівчина показала каблучку з маленьким діамантом на безіменному пальці на тлі великого червоно-білого букета троянд.

"Це було не інстаграмно, тому що я вмію сама собі зіпсувати сюрприз. Так", - написала дівчина.

Варто відзначити, що закохані не приховують почуттів і цілуються прямо на вулицях, пулікую емоційні фото і відео в соцмережах.

Нагадавши, 19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин з коханою дали волю почуттям прямо на вулиці: відео.

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