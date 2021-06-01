Музичний продюсер Юрій Нікітін дав інтерв'ю, в якому розповів про свого підопічного, Андрія Данилка

З середини 90-х Юрій Нікітін продюсує Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Деякий час назад Юрій Нікітін у програмі "Зірковий шлях" розповів про проблеми зі здоров'ям у свого підопічного, чим викликав бурхливу реакцію шанувальників.

У новому інтерв'ю Дмитру Гордону продюсер пояснив, що мав на увазі, пише Гордон. За словами Нікітіна, проблеми зі здоров'ям у Данилка виникли через щільний гастрольний графік.

За словами продюсера, протягом 10 років до 2007 року Андрій Данилко був найбільш затребуваним артистом в СНД, граючи від 30 до 50 концертів на місяць. Той період пронісся швидко, і так, що артист "не встигав жити".

Паузу в кар'єрі співак вирішив зробити після участі в "Євробаченні 2007". Тоді вибухнув скандал через пісню "Dancing Lasha Tumbai" , в якій росіяни почули слова: "Раша, гудбай", а в Україні пройшли протести, щоб Сердючка не їхала на конкурс.

Тоді Данилко поговорив з продюсером про те, що йому потрібно відпочити, тим більше він вже перестав відчувати захват перед виходом на сцену, а на це люди не заслуговують. Крім того, у артиста почалися проблеми зі здоров'ям - день переплутався з ніччю, і стався гормональний збій.

Досі проблеми зі сном не дають спокою співакові, але йому вже легше.



"Це те, що триває до сьогоднішнього дня і з чого він виходить. Це, напевно, позначається на його зовнішності. Він через це сильно переживає. Це такий непростий період", - зазначив Нікітін.

Варто зазначити, що зараз, по всій видимості, у артиста, дійсно налагоджується життя та творча діяльність. Так, Данилко візьме участь в "Atlas Weekend Friends Edition!".

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