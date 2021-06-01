Відома балерина і найсуворіша суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар після виступу разом з чоловіком Олександром Стояновим звернулися до фанатів

Як повідомляє Politeka.net , відома українська балерина і суддя шоу" Танців з зірками " Катерина Кухар, яка нещодавно побувала з чоловіком на світській вечірці від глянцю Viva, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно зірка поділилася з гримерки звернулася до українців і повідомила про перенесення вистав.

"Миколаїв, Херсон! Перенесення вистав", - підписано відео.

Балерина з прикрістю розповіла, що захворіло три людини з балету, тому змушені перенести вистави.

"Хочемо вам сказати не дуже приємну новину. Херсон, Миколаїв, у нас захворіло три артисти, дуже сильно захворіло. На жаль, ми змушені скасувати виставу 2 і 3 червня, швидше за все на липень", - сказала Кухар.

У своїх сторіс Катерина виклала відео з гримерки, на яких можна побачити її з красивим букетом квітів і короною на голові, а поруч з нею - чоловік.

"Точні дати повинні анонсувати в найближчі дні. Насправді це вже не перше перенесення, ми дуже хотіли бути там, всі артисти заряджені і готові, але один з артистів в найближчі дні буде робити операцію", - додав Олександр Стоянов.

Також Катерина показала, що зустріла в Житомирі відому українську актрису Ольгу Сумську, яка, схоже, теж була там на гастролях. Вони записали спільні сторіс. На відео Ольга запитує Катю, коли можна потрапити на її спектакль, тут же вони домовилися, що актриса прийде на виступ балерини вже найближчим часом в Києві.

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