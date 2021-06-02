Знехтуваний "Холостячкою" Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко визнав свою помилку

32-річний київський бізнесмен, який після закінчення шоу так і не знайшов собі пару, нещодавно дозволив собі необачне висловлювання про стосунки, за що тут же "отримав" в Мережі.

Так, колишній фаворит Мішиної зізнався, що був неправий, коли заявив, що любов на відстані неможлива. Про це він повідомив у своїх нових "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Пам'ятаєте, минулого тижня я виставляв "сторіз" і говорив, що не вірю у відносини на відстані? Так ось, після цього я отримав сотні ось таких ось повідомлень...", - звернувся Тригубенко, показавши ці самі "меседжі".

Користувачі на власному прикладі кинулися запевняти хлопця, що для справжніх почуттів кілометри - не бар'єр. Багато хто розповів, як після довгих місяців розлуки щасливо одружувалися та заводили дітей.

"І знаєте, що я зрозумів? Ви мене часто питаєте, Льоша, чим ти надихаєшся. Я надихаюся вами, і захоплююся, і пишаюся! Ви - красунчики, а я беру свої слова назад і вважаю тепер, що відносини можуть бути на відстані. Спасибі! Головне, не затягувати", - підсумував Тригубенко.

Раніше ми розповідали, що Олексій останнім часом став часто з'являтися в компанії красунь із "Холостяка 11". Нещодавно він показав, як весело проводить час з Олександрою, Лізою і Надін в ресторані.

"Приємне закінчення дня в компанії друзів", - йдеться в підписі.

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