29-річна власниця туристичного агентства Катерина Жук, екс-учасниця шоу "Холостяк-11", вразила фігурою

Герой "Холостяка-11", бізнесмен Михайло Заливако, звинуватив Катерину Жук у нещирості, передає Politeka.net. Крім того, екс-"холостяк" зазначив, що у власниці турагенства занадто багато відвертих фото в купальниках.

Після виходу з шоу дівчина продовжила вести свій блог, все також балуючи підписників відвертими знімками. Так, в одному з останніх постів Жук позувала в одному чорному боді, демонструючи свій вигин талії зі стегном.

Довге волосся і макіяж акцентом на очі стали відмінним доповненням до такого жаркого образу.

У пості красуня поставила людей перед складним вибором.

"Розум чи серце?) ",- написала вона.

Публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Серце❤️", " або Катерина Жукова)", " Катька, красуня🔥) дивлячись яка ситуація іноді більше потрібно слухати розум 😊", " для чого такий вибір?", "Серце, але голова при цьому включена!", "Розум. Однозначно", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Катерина Жук розповіла, що кілька разів збільшувала і зменшувала свої губи.

Дівчина зізналася, що в перший раз збільшила розмір вісім років тому. А більше року тому вона вирішила виглядати максимально натурально і зменшила губи.

"Походила місяць, і зрозуміла, що звикла і хочеться все ж трохи додати знову. Зараз я роблю невелику корекцію верхньої губи, так як від природи вона у мене ну занадто маленька", - підсумувала Жук.

Нагадаємо, що переможниця "Холостяка" з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".

А ще Politeka писала, що обраниця "Холостяка" Анна Богдан заткнула рот ненависникам: "запам'ятайте..."

Також Politeka повідомляла, що обраниця Заливако Анна Богдан заінтригувала, чи залишилася вона з "Холостяком" після шоу: "Нас з Мішею звело...".