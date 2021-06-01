29-річна власниця туристичного агентства Катерина Жук, екс-учасниця шоу "Холостяк-11", вразила фігурою
Герой "Холостяка-11", бізнесмен Михайло Заливако, звинуватив Катерину Жук у нещирості, передає Politeka.net. Крім того, екс-"холостяк" зазначив, що у власниці турагенства занадто багато відвертих фото в купальниках.
Після виходу з шоу дівчина продовжила вести свій блог, все також балуючи підписників відвертими знімками. Так, в одному з останніх постів Жук позувала в одному чорному боді, демонструючи свій вигин талії зі стегном.
Довге волосся і макіяж акцентом на очі стали відмінним доповненням до такого жаркого образу.
У пості красуня поставила людей перед складним вибором.
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"Розум чи серце?) ",- написала вона.
Публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.
"Серце❤️", " або Катерина Жукова)", " Катька, красуня🔥) дивлячись яка ситуація іноді більше потрібно слухати розум 😊", " для чого такий вибір?", "Серце, але голова при цьому включена!", "Розум. Однозначно", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Катерина Жук розповіла, що кілька разів збільшувала і зменшувала свої губи.
Дівчина зізналася, що в перший раз збільшила розмір вісім років тому. А більше року тому вона вирішила виглядати максимально натурально і зменшила губи.
"Походила місяць, і зрозуміла, що звикла і хочеться все ж трохи додати знову. Зараз я роблю невелику корекцію верхньої губи, так як від природи вона у мене ну занадто маленька", - підсумувала Жук.
Нагадаємо, що переможниця "Холостяка" з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".
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