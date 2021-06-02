Обранець " Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, що діється на дорогах Києва
Як передає Politeka.net, коханий чоловік Ксенії Мішиної сердито звернувся до численних користувачів в соціальній мережі Instagram. У розділі сторіз Еллерт висловив своє невдоволення ситуацією на дорогах. Його не влаштовує, що дороги занадто завантажені і ніхто з цим нічого не робить.
"Слухайте, ну я коротше В а * уе, яка с * ака на дорогах в Києві. Якийсь жесть просто-незрозумілий дивний графік і з цим ніхто нічого не робить. Немає ніяких розширювачів доріг, ніяких регулювальників, ніхто не переналаштовує світлофори. Тупо з кожним днем все гірше-глибока с * рака. Все я висловився, гарного вечора всім", - не стримався Еллерт.
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Користувачі не змогли залишити коментарі на сторіз Еллерта, хіба що йому особисто, але питання завантаженості столичних доріг не дає спокою багатьом киянам.
Нещодавно Еллерт поділився кумедним постом, в якому злегка натякнув, що, можливо, в наступному році вони з Ксенією Мішиною одружаться. Шоумен будучи ведучим на весіллі зацікавився цінами на весільні декорації. Користувачі засипали його питаннями про весілля.
Нагадавши, Еллерт проговорився про довгоочікуване весілля з Мішиною, коли торжество: "Давайте, паліть!"
Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Ксенії Мішиної спустив її зі сходів прямо в театрі:"почала плакати і кричати".