Відпустка Лесі Нікітюк у Туреччині ще не завершилася, а ведуча вже планує подальші літні розваги
33-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у своєму Instagram з сонячного курорту, порадувавши шанувальників довгоочікуваною подією, передає Politeka.net.
Так, Леся повідомила, що збирається весело провести час на початку наступного місяця на найбільшому музичному фестивалі країни Atlas Weekend, який пройде в Києві з 5 по 11 липня.
Нікітюк, яка любить епатувати публіку, спочатку з'явилася на кадрах з "новою" зовнішністю. Останнім часом Леся полюбила фільтр, що збільшує губи. А щоб було смішніше, ведуча "роздула" цю частину обличчя до неймовірних розмірів.
Будучи в передчутті виступу Валерія Меладзе, якого запросили на фестиваль, Леся з "варениками" замість губ проспівала рядок із його знаменитої пісні "Дівчина з вищого суспільства"
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"Ох і повеселить нас Меладзе на Atlas Weekend! Терміново купуємо квитки!!!",- підписала вона кадри.
У подальших "сторіз", повернувши собі звичний вигляд, Нікітюк порадувала ще однією новиною:
"До речі, цього року на "Атлас Вікенд" буде наша улюблена дівчинка Вірочка Сердюк зі своєю мамою. Так що не пропустіть! Я буду там кожен день", - повідомила вона.
Раніше ми розповідали, українці гостро відреагували в Мережі на плани Валерія Меладзе приїхати в Україну, тим більше, що його брат Костянтин нещодавно засвітився в скандалі зі співачкою Ані Лорак, яка звинуватила його в харасменті.
"Це прикол такий?", "Ого! Спасибі!) 🔥 🙌 тепер точно не піду", «давайте вже Кіркорова, пофіг же кого тягнути», "мистецтво поза політикою?", "Це жарт такий невдалий?",- писали користувачі.
Нагадаємо, Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк з великим розрізом нарвалася на зауваження через безглузду помилку: "і ніяк інакше!".
Також Politeka писала, Нікітюк, розкривши декольте, повідала про нові відчуття:"місце зустрічі одеських бандитів".