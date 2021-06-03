Співачка Настя Каменських розговорилася про потаємне, відкривши завісу життя з чоловіком, продюсером Потапом
Як відомо, 34-річна артистка та її 40-річний коханий в шлюбі вже два роки, хоч їх роман почався задовго до цього. Настю і Потапа називають чи не найміцнішою парою в українському шоубізі.
В програмі "Вопрос бедром" на YouTube-каналі Тані Гузенко Каменських розговорилася про особисті переживання, передає Politeka.net.
Зокрема, у неї поцікавилися, чи є в їхніх стосунках з чоловіком місце для ревнощів. Несподівано Настя торкнулася теми, що саме може її підштовхнути до розставання з Потапом.
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"Кожній дівчинці потрібно зрозуміти, що вона красива, самодостатня і... відпустити ситуацію. Ревнощі - це деструктивне почуття, вони руйнують. Я завжди кажу, що ми можемо дарувати один одному любов, за обопільним бажанням, і якщо я відчую, що це закінчилося, ніхто нікого не буде тримати насильно, ультиматумами або ще чимось, для того, щоб зберегти це (відносини,-ред.), тому що я вважаю, що ми не належимо один одному", - поділилася зірка.
За словами Каменських, у неї є правило: ніколи не лізти в телефон коханого.
"І ніколи не хотіла цього робити. Це робити не можна, тому що це особистий простір іншої людини і, чесно зізнатися, для мене це дуже принизливо, взагалі брати й лізти. Це як лізти в кишеню", - додала вона.
Що стосується ревнощів Потапа до її численних шанувальників, Настя була вже менш категорична:
"Ревнощі в здоровому сенсі повинні трохи бути присутніми. Це приємно, коли твій чоловік тебе ревнує. Ну, не закочує істерики і каже "зніми цю коротку спідницю"... Йому подобається, що я викладаю свої фотографії пікантні, причому він їх сам фоткає...".
Нагадаємо, Каменських похвалилася садом і заскленою терасою в їх з Потапом особняку: "Ретро у всьому".
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