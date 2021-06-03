У мережі показали архівне відео зі зйомок кліпу Дана Балана і Віри Брежнєвої

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський Виконавець Дан Балан, який нещодавно спростував чутки про роман з українською дівою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту опублікували цікаве фото, на якому його можна побачити в компанії відомої співачки Оксани Мухи.

Схоже, знімок був зроблений під час зйомок спільного кліпу Дана і Оксани, який став режисерським дебютом для молдавського музиканта. На знімку Балан в яскравій жовтій курточці і з посмішкою на обличчі ніжно притиснув до себе Муху, яка також мило посміхається, дивлячись в камеру. Деякі шанувальник відзначили, що Молдавський мачо і українська співачка могли б стати красивою парою, адже вона його надихає.

У підписі до фотографії говориться: "Обнімашки. Як це мило. А ці посмішки. Солодких снів". Користувачі тут же почали активно обговорювати цей знімок: "Ось це воно! Ця жінка, як він сам сказав, його надихала у 2020 році! А Тіною просто гра! Досить їх вже ліпити з Тіною разом. У кожного своє життя, і свої стосунки!", "Залиште Тіну в спокої! Піарте Балана з іншими, але не з Тіною. Балан сам сказав, що ви все додумали", "Дан і Оксана це один рівень! Хто такий Балан, я дізналася випадково завдяки тіні!", "Балан вільна людина, а ви його намагаєтеся затягнути вже третій рік у свої мережі і нічого не виходить".

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