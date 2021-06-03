Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає, як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, показав нову зачіску

Молодий чоловік після експерименту з червоним волоссям показав збитий налисо потилицю. Співак активно веде соціальну мережу Instagram і часто публікує різні кадри, цей раз не був винятком. У розділі сторіз український виконавець показав руку з чорним манікюром і дивними намальованими знаками.

У наступній сторіз молодий чоловік вирішив показати в кумедній формі, як він змінив зачіску. Спочатку артист дивиться в камеру, а потім повертається і демонструє зовсім голений потилицю і пишна чорна шевелюра зверху.

Варто нагадати, що нещодавно зірковий красень виклав у своєму мікроблозі кумедне відео, в якому його можна побачити в процесі створення татуювання на шиї. Також знімки співака виклали на сторінці програми zirkovyi_shlyah, де запропонували українцям оцінити малюнок.

У короткому відео видно, що під час створення татуювання над кісток копошилася майстер-дівчина, яка сиділа в масці і рукавичках. Сам же артист при цьому розважався електронною сигаретою, випускаючи густі клуби диму. У ролику видно, що MELOVIN прийшов до майстра в темній футболці, до нього рожеве волосся, а на очах модні темні окуляри, в процесі створення малюнка на шиї він лежав.

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