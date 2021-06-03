Співачка Оля Цибульська у рідкісних випадках говорить про свого чоловіка, а його обличчя взагалі ніколи не показує. Зірка зберігає особисте життя за сімома печатками

Але в програмі "Влада vs Влащенко" 35-річна артистка все ж відповіла на ряд цікавих питань, в тому числі й про свою сім'ю. Відповідне відео опубліковано на YouTube, передає Politeka.net.

Цибульська з ніжністю говорить про свого 6-річного сина Нестора. Співачка розповіла, хто вибрав таке незвичайне ім'я хлопчикові.

"Коли побачила дві смужки на тесті, я відразу своєму (чоловікові, - ред.) сказала: "Буде мужик!". Я відчувала, що це хлопчик, і всю "дорогу" вибирала йому ім'я... Мені хотілося, щоб з характером і щоб було якесь сильне значення, і щоб не можна було "сюсюкатися", але, в результаті, "сюсю" ми все одно придумали - Нестя, Несторчик...", - поділилася зірка.

Оля додала, що батько хлопчика живе разом із ними, і вони сім'я. Співачка пояснила, чому приховує чоловіка.

"Всі, хто махає в шоубізі своїм сімейним життям, як червоною ганчіркою, в результаті приходять до розлучення. Я дуже дорожу людиною, яка поруч зі мною. Лепта загальної уваги, коли всі "колупаються", що ви поїли, як ви одяглися, що ви зробили, вона все одно впливає на сім'ю. Цього року знову купа розлучень. Я не хочу, і чоловік мій не хоче", - Оля категорична в своїй думці.

Також співачка, коментуючи своє ставлення до зрад, побіжно згадала, як пройшло її власне весілля, і до яких спільних висновків вони з чоловіком прийшли.

"Я знаю, що я б не пережила (зраду, - ред.). Я б не змогла пробачити і зробити вигляд через якийсь час, що нічого не було. Я говорила своєму (чоловікові, - ред.), що підсипала б щось в борщ або задушила б вночі (сміється, - ред.)... Ми коли одружилися... а ми удвох відгуляли весілля в ресторані і полетіли в Іспанію... багато говорили про серйозні речі... Я говорила, що "я люблю тебе, але скільки це буде тривати, незрозуміло. Я буду "летіти" поруч, поки буду щось відчувати, але немає ніяких гарантій, що це на все життя, і у мене так само. Він знає, що в будь-який момент я можу розвернутися і піти", - розговорилася Цибульська.

Нагадаємо, як виглядає чоловік Цибульської, якого вона приховує багато років