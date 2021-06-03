Екс-ВІА Гра Тетяна Найник зажадала від журналістів гонорар за свої одкровення

Як повідомляє Politeka.net, у російському шоу-бізнесі набирає обертів скандал навколо відомого продюсера Костянтина Меладзе. Багато співачки почали зізнаватися, що отримували від нього непристойні пропозиції і навіть ставали жертвами домагань. Першою всю цю "кашу" заварила Ані Лорак - у великому інтерв'ю на російському телеканалі вона зізналася, що отримувала від Меладзе непристойні пропозицію взамін на плідну співпрацю і успішну кар'єру. Однак, відмовилася від таких пропозицій.

Слідом за Лорак Костянтина Меладзе звинуватили й інші співачки, серед яких Оля Полякова, яка проходила кастинг у ВІА Гру, і колишня учасниця цього колективу - Тетяна Найник. У недавньому ефірі програми" зірки зійшлися "артистка заявила, що близько 20 років тому, коли вона стала учасницею ВІА Гри, яку продюсував Меладзе, він теж виявляв до неї" симпатію", через яку вона потім змушена була піти з групи.

Тепер же виявилося, що за свої одкровення Найник зажадала у журналістів кругленький гонорар. У передачі "Викриття", яка вийшла в ефірі каналу Kyiv Live йдеться, що Тетяна Найник зажадала за інтерв'ю про стосунки з Меладзе від українських журналістів 100 тисяч російських рублів. "Всі українські інтерв'ю, будь-які - за все є свій гонорар", - процитували слова артистки журналісти.

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