Що з'явилася після свого " зникнення" Анна Саліванчук поділилася з публікою важливими новинами

35-річна актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова опублікувала свіжий пост в Instagram, в якому розповіла, про три нові проекти і ролі, про які мріяла, передає Politeka.net.

Нагадаємо, Цієї весни Саліванчук знадобилося термінове хірургічне втручання, так як у неї утворилася шийна грижа. Дівчина страждала від сильних болів, їй не можна було піднімати нічого важче 1 кг, в тому числі маленького сина, якому немає ще й рочки.

Анна активно вела свій мікроблог в Instagram, розповідаючи як проходить реабілітація після операції, коли раптово зникла. З'явившись майже через місяць, актриса розповіла, що її сторінку несподівано заблокували. Втомившись чекати, коли її фотоблог "звільнять", дівчина створила запасний аккаунт і повернулася до лав інстаграмерів.

"Мої дорогі! Майже місяць ми з вами не бачилися!🙈 Я була у вимушеному інстаграмном відпустці, але при цьому у мене життя вирувало! Три нових проекти! Нові ролі, про які я мріяла🥰 ви звикли мене бачити сексуальною, красивою, суворою. В іншому, так мене бачили продюсера і режисери. Але на цій фотографії я зовсім в не типовому для мене образі", - сказано в повідомленні.

На нових знімках актриса схожа на Алісу Фрейндліх з "службового роману".



"Схожа на Алісу Фрейндліх з»службового роману". Я спробувала бути іншою. Скромною, серйозною, сильною. Не красивою, але красивою! Зовсім інший. Це одна з моїх нових ролей, яку ви скоро зможете подивитися. Чекати. Вже скоро 🥰",- додала вона.

До цього ми розповідали, як дружина продюсера "Квартал 95" зі сльозами на очах звернулася до українців, налякавши червоним шрамом: "Нудьгували за мною? Пишіть, де я пропала після вчорашнього плачу... Вибачте, будь ласка, що я показала вам вчора свою таку емоцію... Але, щоб ви знали, всі актори, всі блогери-вони теж люди, у них теж буває біда...".

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