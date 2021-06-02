Популярна співачка Наташа Могилевська, вирішила позбутися зайвої ваги за допомогою зіркового тренера Аніти Луценко

Артистка вирішила піти на крайні заходи, щоб схуднути, останнім часом вона помітно погладшала. Зірка пішла на суперечку, що до 26 червня скине зайвих 4 кг.якщо ж не зможе цього зробити, то поголить голову налисо. Така заява привернула неймовірну увагу шанувальників.

"Ааааааа!!!!! До нашого челенджу "26 червня зуб даю" приєднується Наталія Могилевська 😲 😲 😲 😲 і це🔥 🔥 🔥 -4 кг до 26 числа!!!

Стежимо за Наташею 👀 👀 у разі провалу - Наташа голиться налисо 🥳 🥳 🥳 🥳 🤩 🤩 🤩 🤩 як думаєте, впорається? А ви приєднуйтесь! Заявляйте в сторіз про намір і ставте тег спору відзначайте нас в сторіз😍", - написала Аніта Луценко.

На фото Могилевська позує з Луценком, а фанати в коментарях зробили ставки, чи скине зірка 4 зайвих кг: "😍 😍 і я хочу з Могилевською фотку😂 😂", " пффф! Могилевська-впорається легко ✔️🚀", " Ех, бажаю всім вам схуднути🙌але я б із задоволенням подивилася на все програші 😂було б цікаво 🔥".

Раніше під час карантину артистці довелося добре попрацювати, щоб схуднути. У своєму інтерв'ю зірка розповіла, що набрала зайвих 10 кілограмів.

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