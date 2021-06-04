Дружина єдиного сина судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Ембер, показала, як разом із сім'єю проводить відпустку на Гаваях

Як відомо, 42-річний син Чапкіса, Грег, вже багато років живе в США. Чоловік створив свою танцювальну школу в Сан-Франциско, де викладає хореографію. Крім кар'єри, Грег приуспів і в особистому житті. Вже двадцять років він одружений на жінці на ім'я Ембер, з якою виховує двох синів: 12-річного Ніколі та п'ятирічного Макса.

Зараз сімейство насолоджується відпочинком на Гаваях. І Грег, і його дружина активно виставляють кадри з відпустки в Instagram, передає Politeka.net.

Так, парочка показала забави на безлюдному пляжі. Їхні сини вирішили "зарити" старшого в піску, залишивши тільки голову над поверхнею, і варто відзначити, вийшло досить непогано. Грег зняв результат їх старань. Крім того, вони гарненько попрацювали над замком з піску, який, втім, швидше нагадує печеру в скелі.

Ембер, у свою чергу, показала в "сторіз" кілька селфі з молодшим сином. Невістка Чапкіса похвалилася фігурою в чорному бікіні. На одному з кадрів жінка склала губки качечкою і зізналася, як сильно любить Ніколі.

Крім того, дружина Грега викликала захват розкішними видами тропіків. Сімейство позувало на тлі гір, потопаючих у зелені.

"Нам це було потрібно, спасибі. Цей час такий важливий для нас - з кількох причин, і більше, ніж однієї. З любов'ю, сім'я Чапкіс", - підписано фото.

На цьому пригоди сім'ї Чапкіса не закінчилися. Ембер зняла своїх чоловіків на тлі бамбукових заростей і написала: "Ласкаво просимо до джунглів! Мені здавалося, ніби ми в Парку юрського періоду весь цей час! І ці троє - мої екскурсоводи".

Нагадаємо, син Чапкіса з "Танців з зірками" з красунею-дружиною і підрослими синами покотив на відпочинок: сімейне фото