Співачка Оля Цибульська, яка взагалі ніколи не показує свого чоловіка, пригрілася в обіймах Олександра Пономарьова

Зірка зберігає особисте життя за сімома печатками. 35-річна артистка розтанула в обіймах зіркового колеги Олександра Пономарьова, передає Politeka.net.

Відомий український співак Олександр Пономарьов, який двічі розлучився зі своїми колишніми дружинами – Оленою Мозговою і Вікторією Мартинюк, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу артист показав миле фото з Олею Цибульською, а в підписі до нього написав, що літо прийшло.

На знімку зірки в теплих осінніх одежах, хіба що без шапок. Пономарьов В чорній дутій куртці і теплій толстовці під низом, а Цибульська зовсім в шубці і в вінку на голові.

"Літо прийшло, радіємо ! 😁", - поділився Пномарев.

Оля додала в коментарях під постом Олександра: "Без шапки!!!"

Користувачі залишили багато коментарів: "Спекотне літечко 😁 😁 😁 ", " Люблю вас🔥 🔥 🔥", " вітаю Вас. Гарно виглядаєте а з рукавичками ще було б краще.👏👏👏", " У природи немає поганої погоди!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "З таким літом, зими не треба. Я на мореее хочууу".

Нагадавши, як виглядає чоловік Цибульської, якого вона приховує багато років