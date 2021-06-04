Рідкісне фото Дана Балана в момент куражу сколихнуло публіку - деякі навіть не впізнали артиста
42-річний молдавський красень отримав небачену популярність, ставши кілька років тому тренером вокального шоу "Голос країни". Ще більша слава звалилася на артиста після того, як публіка заговорила про його роман з колегою за проєктом співачкою Тіною Кароль. Згодом Дан спростував інформацію про романтичний зв'язок із блондинкою, але при цьому встиг обзавестися значною армією шанувальників.
Так, на одній з фан-сторінок Балана в Instagram опублікували цікаве фото, на якому співак постав у білих брюках і без сорочки, передає Politeka.net. Судячи з його зухвалих рухів тіла й "дикого" виразу обличчя, Дан увійшов в кураж - навіть Тіна не встояла б.
"З першим днем літа🔥 🥵 🤘 🥳 😎 # данбалан #данчик #дракула", - йдеться в підписі.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Ось це тааак😍авторська фізіономія😍яка сила ще... мммм😍"
"Ух ти які кубики. Дан це ти?"
"Джекі Чан 2"
"Доросле дитя"
"😂у тебе що тепло? Привези в Україну сонечко і тепло"
"Дан супер качок.❤️❤️🔥🔥"
"Ну чому ж Дракула? Та зайчик наш!"
Раніше ми розповідали, в Мережі згадують яскравий момент з минулого сезону "Голосу країни", коли Балан приревнував Кароль до одного з учасників - ресторатора Даніеля Салема. Дан буквально спопеляв Тіну поглядом, а коли та заявила, що "горить" від виступу бороданя, Балан вибухнув: "Ти гориш?".
Нагадаємо, "докази" роману Дана Балана і Тіни Кароль спливли в мережі: "це точно не гра"
А ще Politeka писала, Дан Балан, розкривши, що у них сталося з Кароль, оголосив про новий шанс: "останній романтик..."
Також Politeka повідомляла, що мама Дана Балана влаштувала Кароль сюрприз, раптово з'явившись на сцені.