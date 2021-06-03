Популярна співачка Анастасія Приходько посміялася над Наташею Могилевською, яка вирішила позбутися зайвої ваги за допомогою зіркового тренера Аніти Луценко

Артистка вирішила піти на крайні заходи, щоб схуднути, останнім часом вона помітно погладшала. Анастасія Приходько відреагувала на таке рішення вельми зухвало. У своєму Instagram вона поділилася думкою, мовляв 1 кг в тиждень скинути зовсім не складно.

"Бачила пост і не зрозуміла, в чому складність? Я вважаю, що тут взагалі нічого складного, 1 кг в тиждень??? Так це лафа! Побачила і не зрозуміла, що тут прям неможливого", - написала в сторіз Приходько, яка після третіх пологів активно позбавляється від зайвої ваги.

А тим часом Могилевська зізналася, що всього лише за вечір набрала ще зайвий кілограм - напередодні марафону вона наїлася цукерок...



Могилевська пішла на суперечку, що до 26 червня скине зайвих 4 кг. Якщо ж не зможе цього зробити, то поголить голову налисо. Така заява привернула неймовірну увагу шанувальників.

Раніше під час карантину артистці довелося добре попрацювати, щоб схуднути. У своєму інтерв'ю зірка розповіла, що набрала зайвих 10 кілограмів.

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