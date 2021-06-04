Відомий співак Андрій Данилко рідко дає концерти, тому кожен його новий виступ викликає фурор

Після участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2007" Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вирішив зробити паузу в кар'єрі, повідомляє Politeka.net. Зараз артист рідко дає концерти, але нещодавно стало відомо про його грандіозний виступ.

Вєрка Сердючка стане хедлайнером на київському фестивалі Atlas Weekend. Варто зазначити, це вважається поверненням артиста на сцену заходу, адже у 2017 році з нього починався фестиваль. Чотири роки тому Сердючка очолила безкоштовний стартовий день Atlas Weekend. Тоді участь зірки привернула 110 тисяч глядачів, що перевищило сумарну кількість гостей всіх чотирьох днів фестивалю у 2016 році.

Цього року Сердючка виступить на Main Stage 8 липня, вирішивши виконати мрію фанатів.

Зірка сама оголосила про своє гучне повернення, розмістивши пост в Instagram. Публікація зібрала багато коментарів.

"Ура!!! Круто! Нарешті 😀 🤩 дуже сподобався Ваш концерт на атласі в 2017 році 🎉 🔥 👏 😍 ", "Вераааааа❤️🙌 🔥", "хайлайт року!! Не можу дочекатися, щоб побачити маму Вєрку у всій її красі", "ви Серце атласу в цьому році!🔥 🔥 🔥 👏 👏 ", "Верка назавжди"," хто бачив шедевральне шоу місіс Веркі у 2017 році кажуть, що це шоу високого європейського рівня. Так що теж готуюся побачити Легенду!", "НАЙКРАЩІ !!!! Чекаємо з нетерпінням !!!! ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💐💐💐💐💐💐💐💐💐", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що мама Вєрки Сердючки запримітила засмаглого красеня, кадри "полювання": "знову знайшла красивого хлопчика?".

Як повідомляла Politeka, мама Сердючки не стримала емоцій після вручення престижної премії, станцювавши на підлозі: кадри вже в мережі.